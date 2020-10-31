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حوادث

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بأسيوط

السبت 31/أكتوبر/2020 - 02:14 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بمركز القوصية في أسيوط. 


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورد بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وموتوسيكل بطريق مير. 


على الفور انتقلت إلى موقع الحادث سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم "٢٥٩٨ ي س ج" موتوسيكل بدون لوحات على طريق مير القوصية نتج عنه إصابة 4، وهم: "سعاد عبد الفتاح محمد" ٤٥ سنة بنى هلال، "حماد عباس عبد الحكيم" ٣٥ سنة، "شيماء عيون محمد" ١٥ سنة طالبة بمدرسة التجارة، "عبد الرحمن حماد صالحين" ٣ سنوات. 


وتم نقلهم الى مستشفى القوصية المركزى لتلقي العلاج.

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