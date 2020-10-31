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مرأة

سر لن تتوقعه في طريقة عمل البيتزا بالمطاعم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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ريهام قدري
كلنا من عشاق البيتزا الإيطالية وقبل طلبها من المطاعم يمكن خوض التجربة بإعدادها في المنزل بخطوات ومقادير بسيطة.

قالت الشيف "بسمة يسري" بعد انتشار " الكورونا" أصبح إعداد أغلب أنواع الطعام في المنزل افضل من طلبها delivery؛ حفاظا على الصحة وعلى قناة اليوتيوب  " Crumbite " سوف تجد كل ربة منزل مجموعة من الأكلات اللذيذة التي ستوفر لها في الميزانية وتحافظ على صحة أسرتها.

وأضافت " نسمة يسري" أنه لابد  أن يكون فرن البيت أعلي درجاته 300 والـ pizza oven  900 معني هذا ان البيتزا هناك تحتاج إلى دقيقتين عشان حتى تنضج بشكل كامل وفي المنزل تظل ١٠ دقايق ده يجعل العجين يجف بالتأكيد


لكن هناك سر يفرق في طعم البيتزا  لابد ان يحدث لها  slow fermentation لابد ان تتخمر تخمير بطئ حتي تعمل accumulation للطعم الخميره تتغذي علي السكر الموجود في الدقيق وتنتج carbon dioxide  الذي يرفع العجينه وتعطي طعم جيد ونتركها نصف ساعه الاول ثم توضع  في الثلاجه ٢٤ ساعه تتخمر وتخرج من الثلاجة قبل الاستخدام بساعتين .


المقادير :
1. كيلو دقيق مخبوزات 
2. ٦٠٠ مل مياه 
3. ٦٠ مل زيت زيتون 
4. ٢ ملعقة كبيرة خميره فوريه 
5. ١ ملعة صغيرة ملح
6. ١ ملعقة صغيرة  سكر                                                    
الصلصه 
فص ثوم مفروم 
نصف لتر عصير طماطم مركز 
ملح 
فلفل
زعتر 
نصف معلقه سكر 
ريحان فريش 
معلقتين زيت 
نرفع جميع المكونات علي النار إلى أن تثقل ، الإضافات على حسب الرغبة يمكن أن تكون خضار او مشروم او جبن مع الحرص أن لا نكثر الكميه علي البيتزا حتى تكون مضبوطة

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