سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المسروق.. اعرف إزاي

يتمتع مستخدمو هواتف سامسونج الذكية، بخيار استخدام تطبيق Find My Mobile، للعثور على هواتفهم في حالة فقدانها أو سرقتها، واليوم كشفت الشركة الكورية عن SmartThings Find، وهو تطبيق يستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات لتحديد موقع جهازك.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعمل هذه الميزة الجديدة على جميع هواتف Galaxy والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android 8 أو أحدث يمكن استخدامه أيضًا لتتبع الأجهزة القابلة للارتداء مثل أجهزة Galaxy Watch بالإضافة إلى Galaxy Buds Live و Buds Plus.









وتعد الخاصية الجديدة جزء من تحديث جديد لتطبيق SmartThings من سامسونج وهو قيد التشغيل بالفعل في معظم الدول حول العالم، وهو يأتي توسيعا لقدرات تطبيق جوجل Find My Mobile، والذي يسمح للمستخدمين بتحديد موقع هواتفهم الذكية.





وتأتي الخدمة الجديدة مع بعض الميزات الرائعة، مثل البحث القائم على الواقع المعزز AR الذي يوجهك إلى جهازك في محله في الوقت الفعلي، كما تعتمد الميزة على مزيجا من خدمات البلوتوث المنخفض الطاقة BLE، والنطاق العريض للغاية UWB، والاتصالات الخلوية واتصالات الشبكة اللاسلكية لتحديد الأجهزة المفقودة حتى عندما لا تكون الأجهزة متصلة بأي شبكة جوال.









ويمنحك تطبيق SmartThings Find أيضًا خيار الاشتراك للسماح لمستخدمي Galaxy الآخرين بالعثور على أجهزتك المفقودة حتى إذا كانت غير متصلة بالإنترنت، وأما إذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت لمدة 30 دقيقة، فإنه يرسل إشارة يمكن أن تتلقاها أجهزة البلوتوث الأخرى، حتى إذا لم يتم إقرانها.