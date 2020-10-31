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محافظات

نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطات الوسيطة للقمامة فى شبرا وطوخ.. صور

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم السبت، المحطات الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة ومدينة طوخ، للاطمئنان على سير العمل بالمحطات والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.




وبدأت "ريان" جولتها بتفقد المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة المقامة على مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمة بحضور اللواء مجدى عنانى، رئيس مدينة شبرا الخيمة، ورئيس حى شرق.


كما تفقدت محطة طوخ، وأكدت ضرورة ارتداء السائقين والعمال للكمامات في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد بحضور أحمد وزيري، رئيس مدينة طوخ.


وتقام محطة طوخ على مساحة تبلغ حوالى 4861م2، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون، منها 7 ملايين معدات وتعمل المحطة بطاقة استيعابية  400 طن يومى، وتخدم مدينة طوخ والقري وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومى.


وشددت على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزاله جميع تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.


من ناحية أخرى، قال اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إنه تم رفع مخلفات القمامة بشارع أحمد عرابي و١٥ مايو والنفق وشارع 6 وشارع 135 وجميع نقاط تجمع القمامة بزمام حي غرب بمعدل 1600 طن خلال حملة نظافة بهدف ظهور الحي بمظهر لائق، مناشدا المواطنين المشاركة فى الالتزام بإلقاء القمامة داخل الصناديق وفى مواعيد ثابت، حيث يتم إلقاؤها طوال اليوم بعد رفعها.
نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطات الوسيطة للقمامة فى شبرا وطوخ.. صور
نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطات الوسيطة للقمامة فى شبرا وطوخ.. صور
نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطات الوسيطة للقمامة فى شبرا وطوخ.. صور

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