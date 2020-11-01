هل أقطع صلاتي؟.. حكم من أدركته صلاة الفجر وهو يصلى قيام الليل

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن في حال قام الشخص بالصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق، فإنه يكون بذلك قد صلى قيام الليل.





