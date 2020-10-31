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حوادث

الطفل السودانى قتيل أكتوبر قبل وفاته: عمو مجدي صاحب بابا قتلني

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:18 م
طفل اكتوبر القتيل
طفل اكتوبر القتيل
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة أكتوبر اول برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس النيابة تحقيقات موسعة في حادث قتل حداد لطفلسودانى  داخل شقته بمساكن عثمان لخلافات مالية مع والده. 

واشارت تحقيقات النيابة ان المجني عليه يبلغ من العمر ١٣ سنة واسفرت مناظرة النيابة لجثته عن اصابته بعدة طعنات في الصدر نتيجة ضربات سكين، وتبين ان مرتكب الجريمة صديق والده يدعى مجدي ٥٢ سنة حداد من محافطة السويس. 

واستمعت النيابة لاقوال شقيقة المجني عليه البالغة من العمر ١٦عام والتي افادت انها اثناء تواجدها خارج منزلها شاهدت المتهم يخرج مسرعا من المنزل مخبئا شيئا بيده فاسرعت للداخل وفوجئت بشقيقها غارقا في دمائه وكان ينازع الموت واخبرها بكلمات قليلة قائلا: عمو مجدي صاحب بابا اللي قتلني ولفظ انفاسه الاخيرة فاستغاثت شقيقته بالجيران الذين ابلغوا الشرطة. 

وشرحت التحقيقات باشراف المستشار عبد المجيد القصاص المحامي العام الاول لنيابات اكتوبر ان المتهم توجد بينه وبين صديق اخر خارج البلاد خلافات مالية تدخل فيها والد المجني عليه كوسيط لحلها وعندما لم يوف الصديق بالخارج بوعده قرر المتهم الانتقام وتوجه لمنزل المجني عليه منفذا لجريمته بعد تهديدات لوالده. 

وكشفت التحقيقات ان المتهم فور ارتكابه الجريمة وهروبه من مسرح الواقعة قام باخفاء السكين المستخدمة في كشك كهرباء بجوار منزل القتيل وارشد عنه فور القاء قوات امن الجيزة القبض عليه، ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.

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