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محافظات

ضبط مطعم بيتزا شهير بحوزته لحوم فاسدة فى إيتاي البارود بالبحيرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:24 م
ضبط مطعم بيتزا شهير
ضبط مطعم بيتزا شهير بحوزته لحوم فاسدة فى إتياي البارود بالبح
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أسماء الجنبيهى

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، اليوم السبت، حملة تموينية لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إتياي البارود.

أسفرت الحملة عن ضبط أحد مطاعم البيتزا أثناء إستخدام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، والتحفظ على كمية قدرها 15كيلو جرام  من اللحوم، وضبط أحد محلات بيع السلع الغذائية يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية
وتم ضبط كمية قدرها 84عبوة.

وتم ضبط أحد محلات البويات والحدايد يقوم بعرض وبيع بويات منتهية الصلاحيه، وتم ضبط كميه قدرها 15عبوة، وضبط محل ملابس وأحذية أثناء عرض وبيع ملابس وأحذية مجهولة المصدر وتم ضبط كميه قدرها 12قطعة ملابس وأحذية، كما تم ضبط 4 محلات مختلفة الأنشطة لا تقوم بالاعلان عن الأسعار .

وجارى تحرير المحاضر اللازمة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور، مركز المحمودية، مركز بدر، مركز كوم حمادة، مركز وادي النطرون، أبوحمص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضر واعدام 486صفيحة أجبان منتهية الصلاحية، كما تم تحرير ٩  محاضر لمحلات بقاله ومحلات مبيدات وأسمده زراعيه و مخبز سياحي بدون ترخيص و عدم إعلان تسعيرة وللغش التجاري.

كما تم تحرير 4 محاضر  ضد أصحاب محلات بويات و جزارة و معرض بيطرى لعدم الاعلان عن اسعار الادوية المعروضة، وتحرير ١٢  محضر لانتاجهم خبز ناقص الوزن، 5 محاضر بالمرور علي المخابز البلدية بمركز ومدينة أبوحمص لانتاجهم خبز ناقص الوزن والتصرف فى 7 شكائر دقيق.

وأسفرت الحملة أيضا عن إعدام 486  صفيحة أجبان منتهية الصلاحيه، وتحرير ٦محاضر ضد مخابز  لانتاجهم خبز ناقص الوزن، وعدم اعلان عن مواعيد التشغيل كما تم ضبط ميزان حساس غير صالح بأحد المخابز.

يذكر أيضا أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلديه المدعمه والأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز شبراخيت، لضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير  4 محاضر لمخابز لانتاج خبز ناقص الوزن، وتحرر 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم اعلان مواعيد التشغيل.

كما تم  ضبط كميه ارز ابيض باحد فروع شركات الجمله غير صالحه للاستهلاك الادمى لوجود سوس وحشرات بها وتم التحفظ على 3380 كجم وبعد العرض على النيابه قرر اعدامها وتم تنفيذ قرار النيابة.

وأسفرت الحملة أيضا عن تحرر 5 محاضر عدم  اعلان عن الاسعار لمحل تجاريه وسوبر ماركت شهير بمركز شبراخيت.

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ضبط مطعم بيتزا شهير بحوزته لحوم فاسدة فى إيتاي البارود بالبحيرة
ضبط مطعم بيتزا شهير بحوزته لحوم فاسدة فى إيتاي البارود بالبحيرة
ضبط مطعم بيتزا شهير بحوزته لحوم فاسدة فى إيتاي البارود بالبحيرة

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