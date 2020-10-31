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فن

أفضل من قدم جيمس بوند.. نبيل الحلفاوى ونجيب ساويرس ينعيان شون كونرى

السبت 31/أكتوبر/2020 - 08:07 م
شون كونرى
شون كونرى
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أحمد إبراهيم
نعى الفنان نبيل الحلفاوى ورجل الاعمال نجيب ساويرس الفنان، الراحل شون كونرى والذى توفى منذ قليل عن عمر يناهز 90 عاما. 

وقال نبيل الحلفاوى عبر حسابه على تويتر : "كان من المفضلين لدي.رحمه الله. أفضل من قدم جيمس بوند ثم فاجأنا بقدرات متميزة في أدوار هامة.. سيظل حيا بأعماله شأن الفنانين المهمين".

وقال نجيب ساويرس على تويتر : "جيمس بوند مات ....شون كونرى من عظماء السينما". 

وأفادت وكالات الأنباء العالمية، بوفاة النجم العالمي شون كونرى -بطل أفلام جيمس بوند- عن عمر يناهز 90 عامًا، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الوفاة وموعد الجنازة. 

وشون كونري، هو ممثل أسكتلندي، ولد في 25 أغسطس 1930 بمدينة أدنبره بأسكتلندا وفيما يلى نستعرض ابرز المحطات الفنية والشخصية فى حياته. 

وُلد فى 25 أغسطس عام 1930، فى فاونتنبريدج، مدينة إدنبرة، اسكتلندا ووالده هو جوزيف كونرى، سائق شاحنة ووالدته يوفيميا مكبين، عاملة نظافة ولديه شقيق أصغر منه يدعى نيل كونرى.

كان والداه فقيرين وعندما كان رضيعا، اعتاد أن ينام فى درج الدولاب، لأن والديه لم يستطيعا تحمل تكاليف شراء سرير له.

وكان يقضى معظم وقته فى الشارع وهو يلعب كرة القدم مع أولاد الحى وفي سنوات عمره الأولى، كان يلقب ب "تام الضخم" نظرا لبنية جسده العضلية وقدرته على التغلب على أصدقائه.

تلقى تعليمه فى المرحلة الابتدائية فى مدرسة تولكروس الابتدائية وكان جيدا فى الرياضيات ولديه اهتمام كبير فى القراءة، وقد اعتاد الذهاب إلى الصيد مع شقيقه وكان يتغيب عن المدرسة من أجل القيام بأنشطة مسلية خارجة عن الروتين.

فى عمر 13، تخلى عن المدرسة من أجل كسب المال لعائلته، وحصل على عمل بصفة بائع حليب فى مدينة إدنبرة وبعد ثلاث سنوات، انضم للقوات البحرية الملكية، ولكن فصل بعد فترة لأسباب طبية متعلقة بقرحة المعدة التى عانى منها وعند عودته، عمل بصفة سائق شاحنة وعامل ومنقذ وملمع توابيت من أجل مساندة عائلته.

تزوج شون من ديان سيلنتو بشكل سرى، وهى ممثلة استرالية مطلقة واسفرت الزيجة على ابنهما جاسون كونرى، وهو أيضًا ممثل وانفصلا في 1973 وتقول شائعات الصحف أن سبب ذلك إساءة معاملته لها وفى عام 1975، تزوج من ميشلين روكبرون، وهى رسامة فرنسية-مغربية.
أفضل من قدم جيمس بوند.. نبيل الحلفاوى ونجيب ساويرس ينعيان شون كونرى
أفضل من قدم جيمس بوند.. نبيل الحلفاوى ونجيب ساويرس ينعيان شون كونرى

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