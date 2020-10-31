أفضل من قدم جيمس بوند.. نبيل الحلفاوى ونجيب ساويرس ينعيان شون كونرى

وقال نبيل الحلفاوى عبر حسابه على تويتر : "كان من المفضلين لدي.رحمه الله. أفضل من قدم جيمس بوند ثم فاجأنا بقدرات متميزة في أدوار هامة.. سيظل حيا بأعماله شأن الفنانين المهمين".

وقال نجيب ساويرس على تويتر : "جيمس بوند مات ....شون كونرى من عظماء السينما".

وأفادت وكالات الأنباء العالمية، بوفاة النجم العالمي شون كونرى -بطل أفلام جيمس بوند- عن عمر يناهز 90 عامًا، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الوفاة وموعد الجنازة.





وشون كونري، هو ممثل أسكتلندي، ولد في 25 أغسطس 1930 بمدينة أدنبره بأسكتلندا وفيما يلى نستعرض ابرز المحطات الفنية والشخصية فى حياته.





وُلد فى 25 أغسطس عام 1930، فى فاونتنبريدج، مدينة إدنبرة، اسكتلندا ووالده هو جوزيف كونرى، سائق شاحنة ووالدته يوفيميا مكبين، عاملة نظافة ولديه شقيق أصغر منه يدعى نيل كونرى.





كان والداه فقيرين وعندما كان رضيعا، اعتاد أن ينام فى درج الدولاب، لأن والديه لم يستطيعا تحمل تكاليف شراء سرير له.



