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فن

نادية الجندي تستعيد ذكريات فيلم شبكة الموت.. شاهد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:58 م
نادية الجندي
نادية الجندي
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محمد بدران


نشرت الفنانة نادية الجندي صور نادرة لها من كواليس فيلم شبكة الموت وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت نادية الجندي فى الصور اثناء تصوير فيلم شبكة الموت إنتاج عام 1990، من إخراج نادر جلال، وبطولة: نادية الجندي، فاروق الفيشاوي،  نبيل الحلفاوي،  يوسف فوزي، عثمان محمد علي، أحمد عبد الهادي.


يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.



ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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