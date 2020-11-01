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مرأة

طريقة جديدة لعمل شوربة السي فود الموقرة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 03:03 ص
شوربة الطاقة الموقرة..
شوربة الطاقة الموقرة.. بدون تكاليف
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة جديد لعمل شوربة السي فود الموقرة، بأقل تكلفة.

طريقة عمل شوربة سي فود الاقتصادية:
المكونات:
لبن
دقيق
قشر جمبري ورأسه
زبدة
ملعقتين زيت ذرة
كيس سي فود مشكل، أو قطع سمك مخليه "أي نوع حسب المتاح"
بصل- ثوم مفروم كرات - جزر - كرافس - حبهان
ملح - كمون
فلفل أسود حصى
ورق لورا
ماء مغلي

طريقة التحضير:

* يقطع البصل والثوم والكرات والكرافس والجزر، ويوضعوا في الماء المغلي
* يضاف الملح والفلفل الحصى، وورق اللورا، والحبهان ثم تضاف إليهم قطع السمك أو كيس سي فود مشكل أو قشر الجمبري ويتركوا للسلق لمدة 5:3 دقائق
* في وعاء آخر يوضع مكعب الزبدة وملعقتي زيت ذرة، ثم يضاف الثوم المطحون بالملح والفلفل والكمون وتضاف إليهم ملعقة كبيرة من الدقيق مع استمرار التقليب.
* تصفى قطع السمك المسلوقة أو قطع السي فود بمصفاه ثم يضاف على الدقيق للتشويح قليلا معه
* يضاف اللبن و قليل من شوربة السلق على الدقيق والسمك ويقلبوا جيدًا.
* يضاف قليل من الشبت على الشوربة وتترك قليلا على النار لتمتزج كل المكونات.
* ثم تقدم ساخنة

ملحوظة
- عند استخدام قشر الجمبري في تحضير الشوربة يسلق جيدًا في الماء المغلي ثم يرفع من الشوربة ويتم التخلص منه ولا يقدم بها.
- لا تترك الشوربة لمدة طويلة بعد الطهي حتى لا يزداد سمكها ويتغير طعمها وشكلها وقوامها. ​

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