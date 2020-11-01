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تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة حول تنظيم المؤتمرات .. 15 نوفمبر

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان مجموعة من البرامج التدريبية، برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

يأتى ذلك فى إطار السعى إلى تحديث وتطوير البرامج التدريبية بالمركز وإضافة مجموعة من البرامج الجديدة إلى مصفوفة البرامج التدريبية بما يتناسب مع التطور الحاصل فى عصر التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي لتحقق الهدف الأساسى له وهو تنمية قدرات ومهارات السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.


كما يأتي تنظيمها بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة بالتعاون مع الكيانات الاستراتيجية  كل وفق تخصصه.

شملت هذه البرامج التدريبية ١٠ دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كل دورة تقام على مدار يومين  ، وتقام  اغلب هذه الدورات بنظام الفيديو كونفرانس.

ومن ضمن الدورات دورة تنظيم المؤتمرات العلمية ، وذلك يومي الأحد والاثنين ١٥-١٦ نوفمبر.
 

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