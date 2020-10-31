ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على ويست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباريات اليوم كالاتي:
1- هيونج مين سون برصيد 8 أهداف
2- دومينيك كالفيرت لوين .. 7 أهداف
3- محمد صلاح.. 7 أهداف
4- باتريك بامفورد .. 6 أهداف
5- جيمي فاردي .. 6 أهداف
6- هاري كين .. 5 أهداف
7- ويلفريد زاها .. 5 هدف
8- نيل موباي .. 4 أهداف
9- كالوم ويلسون.. 4 أهداف
10- ساديو ماني.. 4 أهداف
ويحتل ليفربول المركز الأول بعد فوز اليوم في بريميرليج برصيد 16 نقطة، فيما يأتي وست هام بالمركز الـ13 بثماني نقاط.