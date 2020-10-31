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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح اليوم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزا صعبا على ويست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 7 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباريات اليوم كالاتي:

1- هيونج مين سون  برصيد 8 أهداف

2- دومينيك كالفيرت لوين .. 7 أهداف

3- محمد صلاح.. 7 أهداف

4- باتريك بامفورد .. 6 أهداف

5- جيمي فاردي .. 6 أهداف

6- هاري كين .. 5 أهداف

7- ويلفريد زاها .. 5 هدف

8- نيل موباي .. 4 أهداف

9- كالوم ويلسون.. 4 أهداف

10- ساديو ماني.. 4 أهداف

ويحتل ليفربول المركز الأول بعد فوز اليوم في بريميرليج برصيد 16 نقطة، فيما يأتي وست هام بالمركز الـ13 بثماني نقاط.

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