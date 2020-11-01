نادر السيد: محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر

قال نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يُقدم مستويات مميزة هذا الموسم سواء مع فريقه أو المنتخب ويستحق لقب الأفضل.
وأضاف حارس المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن حارس المرمى يُعد من أهم العوامل الرئيسية في أي فريق، والشناوي هذا الموسم أنقذ الأهلي في الكثير من المباريات الصعبة وتواجده كان مهما في حسم التأهل لنهائي أفريقيا وحسم بطولة الدوري.
وتابع أن مستوى الشناوي يمنحه لقب أفضل حارس في مصر هذا الموسم ومن المتوقع أن يستمر هذا المستوى لسنوات أكثر.
توج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.
وفاز الأهلي على منافسه طلائع الجيش في لقاء الختام بثلاثية نظيفة.
وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب فريقه التتويج مع رئيس النادي محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس الادارة.
سجل أهداف الأهلي في لقاء طلائع الجيش، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا.