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منوعات

أسطورة جيمس بوند.. آخر صورة لـ شون كونري قبل وفاته

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أظهرت صورة أخيرة مؤثرة لأسطورة جيمس بوند النجم شون كونري، الذي توفي أثناء نومه عن عمر يناهز ال 90 عامًا ، وهو  يقف مع ابنه جيسون في عيد ميلاده الـ 89.


وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل، أوضحت الصورة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار وهو يبتسم نصف ابتسامة ويرفع إصبعه في الهواء وهو جالس بين ابنه وزوجة ابنه فيونا أبتون في أغسطس من العام الماضي.


ونعى الآلاف حول العالم  الممثل الحائز على جائزة الأوسكار الذي وافته المنية في جزر الباهاما وترك وراءه زوجته ميشلين وجيسون وابنه الآخر ستيفان.



 وقال بيان صادر عن مدير أعمال  النجم  شون كونري: "أكدت زوجته ميشلين وابناه ، جيسون وستيفان ، أنه مات بسلام أثناء نومه وسط عائلته".


واضاف البيان أنه سيكون هناك حفل خاص يتبعه نصب تذكاري  للنجم الراحل، بحسب ما تم  التخطيط له بعد بمجرد انتهاء أزمة كورونا.

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