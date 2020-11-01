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رياضة

مرتضى منصور ينتظر تحديد مصيره في رئاسة الزمالك.. اليوم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد سمير
ينتظر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اليوم، تحديد مصيره على رأس مجلس إدارة الزمالك، عندما تنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها ضد قرار إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية.

وقررت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك 4 أربعة أعوام عن مزاولة آى نشاط رياضى، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد تلقى اللجنة الأولمبية عدة شكاوى من أطراف مختلفه، ضد رئيس الزمالك.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى تحمل رقم 2015 لسنة 75 قضائية، والتى قام برفعها مرتضى منصور، وطالب فيها بايقاق قرار اللجنة الأولمبية، بإيقافة أربعة أعوام.

واختصم مرتضى منصور فى الدعوى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وقررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى مرتضى منصور من يوم 18 أكتوبر الماضى لليوم الأحد الأول من نوفمبر.

كانت لجنة التسوية باللجنة الأولمبية قررت منذ أيام ببطلان لائحة الزمالك، وما ترتب عليها من قرارات، واستأنف الزمالك ضد القرار لايقافه.

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