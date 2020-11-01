محمد جاد عن تطوير سيناء: مش هتخرج براها

قال الإعلامي محمد جاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح أمس مجموعة من المشروعات الكبرى في محافظة جنوب سيناء، ومنها جامعة الملك سلمان ومتحف شرم الشيخ ومجموعة من المتاحف الأخرى وغيرها من المشروعات، موضحا أن هذا التطوير يؤكد اهتمام الدولة بكل إقليم فيها، وحرص القيادة السياسية على التنمية.





وتابع الإعلامي محمد جاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب لصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن شبه جزيرة سيناء تشهد تطورا كبيرا خاصة في قطاع الصحة، يفوق التطوير في محافظات أخرى، وفيما يتعلق بالتعليم تم افتتاح جامعة الملك سلمان وهي صرح علمي كبير.





وأشار إلي أن الدولة بافتتاح تلك المشروعات أمس ترسل الكثير من الرسائل ومنها هي "إحنا بنعيد صياغة شبه الجزيرة، وهي مش مجرد حدود، ولكن هتكون محافظة متكاملة، مش محتاج تخرج براها".





وأوضح أن جامعة الملك سلمان، هي واحدة من المشاريع المهمة وجزء من التنمية المستدامة، وتحتوي على 10 كليات موزعة على 3 فروع وهي فرع الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، والطاقة الاستيعابية للجامعة حوالي 30 ألف طالب.





وأكد أن الجامعة بها كل النظم والبرامج الحديثة للتدريس، لافتا إلى أن هذا هو المطلوب لمواكبة التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا المختلفة.