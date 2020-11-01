أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. شاهد

تشهد محافظة مطروح صباح اليوم الأحد هطول أمطار غزيرة ، مع انخفاض في درجات الحرارة، وغلق مواني الصيد أمام حركة الملاحة.













كانت معظم الأمطار بمدن مرسي مطروح والضبعة والحمام والعلمين بمنطقة الساحل الشمالي.





وتسببت الأمطار في غلق جميع مواني الصيد أمام حركة الملاحة، كإجراء احترازي لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.





كما تسببت الأمطار في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الغياب بالمدارس، واغراق بعض الشوارع خاصة التى لا تحتوى علي شبكة صرف صحي.

في نفس الوقت انتظمت حركة المرور علي محوري الضبعة العلمين، والطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظة الإسكندرية و مطروح ، ومطروح السلوم .



