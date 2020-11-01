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بين الناس

سكان شارع كلوت بيك بوسط البلد يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل عماد السيد شكواه لخدمة «بين الناس» بموقع "صدى البلد" متضررا من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، والتي تتسبب في الذعر للأطفال والنساء وكبار السن.


وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع كلوت بيك بوسط البلد من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتتسبب في ذعر للأطفال بعد أن قام أحد الكلاب بعقر طفل".


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة والحفاظ على الأطفال من العقر.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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