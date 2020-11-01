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أخبار العالم

نيويورك بوست: ترامب اليوم صار قريبًا من الفوز بالانتخابات الأمريكية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:12 م
بايدن في مواجهة ترامب
بايدن في مواجهة ترامب
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قسم الخارجي
في تقدمٍ لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهر استطلاع رأي، ارتفاع في عدد مؤيديه عما كانت تقوله نتائج الاستطلاعات السابقة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقل الفارق بين المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن ومنافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لأقل من 5 نقاط تقريبًا في السباق الرئاسي، وذلك بعدما كان الفارق أكبر من ذلك بتقدم لبايدن، وهو ما يظهر تناميًا لحظوظ ترامب قبل نحو يومين من الانتخابات الحاسمة.

وأشار الاستطلاع، الذي أجري على مستوى البلاد، إلى تضاؤل تقدم بايدن المريح في الاستطلاع ، قبل  بدء عملية تصويت يوم الثلاثاء المقبل.

وانخفض التصويت للمرشح الديمقراطي في استطلاعات الرأي إلى أقل من خمسة في المائة، وأقل من ثلاثة في المائة في الولايات المتأرجحة التي تشكل ساحة المعركة بين ترامب وبايدن.

وتمنح النتائج، التي نُشرت في صحيفة نيويورك بوست، ترامب أملًا جديدًا في أنه يمكن أن يفوز مرة أخرى من خلال الهيئة الانتخابية، حتى لو خسر التصويت الشعبي.

وحصل بايدن على دعم بنسبة 49.5 في المائة على الصعيد الوطني في استطلاع الناخبين المحتملين، مقارنة بـ44.7 في المائة لترامب، بفارق 4.8 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير هامش الخطأ البالغ 3.2 في المائة.

وتقول استطلاعات الرأي داخل الولايات أن ترامب لازال يحظى بشعبية كبيرة متنامية، وذلك بتقليله الفارق مع بايدن في الولايات غير المحسومة.

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