3 أيام تفصل أمريكا عن لحظة الصفر.. رعب من حرب كبرى ليلة الانتخابات.. ومسئولو الأمن: نستعد لموجات عنف عفوية ومخططة.. صور

- حكام وعمد وقادة شرطة ومجالس إدارات شركات يستعدون لأوسع أعمال نهب وشغب يوم الانتخابات

- لا إجازات مطلقًا لقوات الــأمن.. والولايات تستنفر بالحرس الوطني

- إغلاق واجهات المحلات من نيويورك إلى بيفرلي هيلز قبل يوم الانتخابات

- مسؤولو الأمن :

نستعد لموجات عنف عفوية ومخططة





حالة من الاستنفار الكبرى غير المسبوقة تستعد لها المدن والولايات الأمريكية، بأقرب ما يكون لحالة حرب قادمة قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل وصحف أمريكية أخرى.





قالت الصحيفة إن المحال والمراكز التجارية والشركات قامت بوضع حوائط خشبية وحديدية حولها حماية لها واستعدادًا لعنف واسع النطاق في يوم الانتخابات وبعده.





وتقوم العديد من الولايات بتجهيز قوات الحرس الوطني واستنفار وحدات الشرطة المدنية، والوحدات المتخصصة من الشرطة العسكرية الجاهزة للانتشار السريع.





ويوم الجمعة الماضي، صعدت مجالس الإدارات بالشركات تحذيراتها واتخذت قرارات بحماية واجهات المحلات في واشنطن العاصمة ونيويورك ولوس أنجلوس ودنفر وأماكن أخرى تحسبًا لعنف سياسي محتمل سيكون غير مسبوق في التاريخ الأمريكي الحديث.





يخشى الخبراء من أن الاضطرابات قد تنتشر بصورة كبيرة لتكون أمريكا في حالة حرب داخلية بغض النظر عما إذا كان الجمهوري دونالد ترامب أو الديمقراطي جو بايدن سيخرج أحدهما منتصرا .





ويحذر الخبراء من أن أعمال شغب قد تبدأ حتى لو لم تكن النتائج واضحة في 3 نوفمبر، وهو سيناريو محتمل بالنظر إلى زيادة التصويت بالبريد.





ويستعد المسؤولون الأمنيون لمجموعة من التهديدات المحتملة ، من أعمال العنف العشوائية العفوية إلى الهجمات المنظمة والمخططة.





وقالوا بأنه قد أثيرت مخاوف من العنف من جانب المتطرفين اليساريين واليمينيين - على الرغم من أن النشطاء من كلا الجانبين يصرون على أن هدفهم هو الدفاع ضد العنف من الجانب الآخر ، وضمان انتخابات نزيهة.





و من المتوقع أن تكون واشنطن العاصمة بؤرة الاضطرابات المدنية ، حيث يستعد النشطاء اليساريون للتجمع في مظاهرة حاشدة هناك مع إغلاق صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء.





و تخطط مجموعة من المجموعات بقيادة مجموعة "حياة السود مهمة" Black Lives Matter و"أغلقوا العاصمة واشنطن دي سي" Shutdown DC لحدث مدته ثماني ساعات، على بعد مبنى واحد من البيت الأبيض.





وتقوم مجموعة أغلقوا واشنطن أو شات دون دي سي Shutdown DC بالتدرب على "محاكاة الانهيار الانتخابي" التي تشمل احتلال بعض الأماكن العامة إلى أجل غير مسمى والاندفاع للتدخل في محاولات ترهيب الناخبين في أماكن الاقتراع أو مصادرة أوراق الاقتراع.





وتستعد الجماعة لـ "رد قوى وسريع" بمجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تتراوح من مواجهة ممتدة في المحكمة العليا إلى إعلان ترامب النصر على الرغم من النتائج الرسمية واستدعاء المؤيدين والميليشيات المسلحة إلى العاصمة.





ويخشى العديد من النشطاء أن يتم إغلاق فيسبوك وتويتر، ويتبنون تطبيقات المراسلة المشفرة مثل سيجنال وتليجرام Signal و Telegram للحفاظ على الاتصالات ليلة الانتخابات.





كما أن هناك مخاوف من حدوث عنف من جانب الجماعات اليمينية ، خاصة بعد اتهام أعضاء إحدى الميليشيات بالتآمر لاختطاف حاكمة ميتشيغان ، جريتشين ويتمير ، وهي ديمقراطية.





في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تعهد مؤسس جماعة "حراس العهد" Oath Keepers ، وهي ميليشيا يمينية مدججة بالسلاح ، "بالوقوف وحماية الناس في يوم الانتخابات".





في مقابلة مع المذيع اليميني المثير للجدل أليكس جونز يوم الثلاثاء ، اتهم زعيم Oath Keepers ستيوارت رودس الديمقراطيين بـ "سرقة الانتخابات".





وقال إن حراس القسم سيكونون "في مرمى" واشنطن العاصمة لوقف هجوم "على غرار هجوم بنغازي" لكن على البيت الأبيض ليلة الانتخابات.





وأصر ردوس على أن جماعته لا تنوي إثارة العنف، بينما وعد رئيس شرطة العاصمة ، بيتر نيوزام ، يوم الخميس الماضي بأن تعمل كل قواته في يوم الانتخابات.





قام مسؤولو الشرطة بمنع الاجازات في وقت الانتخابات وأنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على المهيجات الكيماوية وغيرها من ذخائر مكافحة الشغب الأقل من الفتاكة بعد نفاد الكثير من مخزون الوكالة هذا الصيف.





قالت عمدة العاصمة موريل بوزر إنها لم تقرر ما إذا كانت ستستخدم قوات الحرس الوطني في مواجهة أي أعمال عنف متعلقة بالانتخابات ، على الرغم من أن بعض القوات لا تزال نشطة وسط جائحة فيروس كورونا.





و أمر مفوض شرطة نيويورك ، ديرموت شيا ، بإزالة علب القمامة من الطرق الرئيسية لمنع استخدامها كمقذوفات.





وصدر أمر مماثل لبعض المطاعم ، طلب منها إزالة الكراسي والطاولات التي استخدمت لتناول الطعام في الهواء الطلق في ظل الوباء.





وتستعد بعض الولايات بالحرس الوطني ، الذي يقوم بالفعل بدوريات في الشوارع في فيلادلفيا بعد عدة ليال من النهب خلال الاحتجاجات على إطلاق الشرطة النار على والتر والاس جونيور.





و عيّن الحرس الوطني وحدات شرطة عسكرية بمئات من القوات في كل من ألاباما وأريزونا جاهزة للرد خلال 24 ساعة.





قال حاكم ولاية أريزونا دوج دوسي ، وهو جمهوري ، لـلصحف الأمريكية إنه لن "يتردد" في إرسال الحرس في حالة حدوث اضطرابات مدنية".





وأكد حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز ، وهو ديمقراطي ، إنه سينشر حوالي 400 من رجال الحرس الوطني لتعويض النقص في الموظفين اللازمين لعملية الانتخاب.



