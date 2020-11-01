توافد السياح والزوار على متحف شرم الشيخ عقب افتتاحه .. ومرشد سياحي: إضافة كبيرة لشرم الشيخ

توافد السياح والزوار علي متحف شرم الشيخ صباح اليوم في أول يوم يفتتح أبوابه للجمهور والسياح عقب فتح الرئيس عبد الفتاح السيسي له أمس، وقد تم فتح المتحف للصحفيين والإعلاميين اليوم مجانا للتصوير.

ودعا محمد حسانين وكيل المتحف السياح والجمهور لزيارته والاستمتاع لمشاهدة القطع الاثرية النادرة مشيرا الي ان المتحف يحتوي على5200 قطعة اثرية من مختلف العصور التي مرت بها مصر مشيرا الي ان القاعة الرئيسية قاعة العرض المتحفي وقاعة الحضارات وقاعة الحياة اليومية والبرية علاوة علي قاعة المومياوات ومراكب الشمس ومجوهرات الاسرة العلوية واجزاء من مقبرة الملك توت عنخ أمون.





وأضافت زكية هيكل إحدى زورار المتحف، إن متحف شرم الشيخ إن المتحف فكرة رائعة من أجل تنوع المنتج السياحي، مشيرة إلى أن شرم الشيخ توفرت فيها كل مقومات السياحة الشاطئية والثقافية والترفيهية، وسوف تكون من افضل المدن السياحية عالميا.





وأشار أحمد عادل مرشد سياحي إلى أن متحف شرم الشيخ للآثار إضافة كبيرة لمدينة السلام، ويجذب نوعا جديدا من السياح عشاق الآثار المصرية، حيث سوف يكون نقطة جذب لكل سياح العالم.