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برلمان

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاعي الصعيد وغرب الدلتا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:41 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، بدائرتي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، وذلك ضمن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأجريت انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التليفزيون بمبنى "ماسبيرو".

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة تلقت جميع نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تم مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، تمهيدا لإضافة أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة.

وأوضح رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

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