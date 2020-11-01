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توك شو

بالأغلبية المطلقة.. الوطنية للانتخابات تعلن رسميا فوز أبو العينين عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 02:41 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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قسم التوك شو
عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا اليوم لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فوز النائب محمد أبو العينين بعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي والعجوزة بالأغلبية المطلقة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن نتيجة الانتخابات في المرحلة الأولى 14 محافظة على النحو التالي عدد المقيدين في قواعد الناخبين 31 مليون 719 ألف 224 ناخبا شاملا عدد 246 الف و157 ناخبا بدائرة دير مواس بالمنيا والتي تم تاجيل الانتخابات بها على المقعد الفردي.

وأضاف أن عدد الناخبين الحاضرين 9 مليون و69 ألف و729 ناخبا، بنسبة مشاركة 28.06% عدد الأصوات الصحيحة بالنظام الفردي 8 مليون 38 ألف 209، وعدد الأصوات الباطلة للنظام الفردي مليون و5 الاف و 689 صوتا.

وأشار إلي أن عدد الأصوات الصحيح لنظام القوائم 7 مليون و300 الف و27 صوتا، عدد الاصوات الباطلة لنظام القوائم مليون و769 الف و702 صوتا.

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