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أخبار البلد

موجز السوشيال.. فضل يعلق على احتفال مؤمن زكريا بدرع الدوري مع أسرته.. محمد هاني وخطيبته يخطفان قلوب الجمهور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:14 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

حسين الشحات يحتفل بدرع الدورى مع اولاده ... شاهد
احتفل حسين الشحات لاعب النادى الاهلى ، بتتويج الفريق ببطولة الدورى الـ 42 ونشر الشحات عدة صور له مع أولاده أثناء احتفالهم ب درع الدورى وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

بعد أزمة كهربا.. محمد فضل يعلق على احتفال مؤمن زكريا بدرع الدوري مع أسرته

نشر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة صورة لـ مؤمن زكريا مع أسرته أثناء احتفالهم بدرع الدورى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق محمد فضل قائلًا :" أحسن لقطة في الدنيا لفرحة مؤمن زكريا وهو مؤمن بقدره ربنا كرمه بزوجة صالحة وأصيلة".


محمد هانى وخطيبته يخطفان قلوب الجمهور.. شاهد

نشر محمد هانى، لاعب النادى الأهلى، صورة له مع خطيبته وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بأرقام مميزة .. شاهد محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة
أعلن الفنان محمد رمضان شراءه سيارة جديدة من نوع " رولزرويس كولينان 2020" ونشر صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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