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تعليم

التعليم تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:14 م
صورة من الحملة
صورة من الحملة
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ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع وزارة الصحة، انطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم. 

وتعمل وزارة التربية والتعليم على تسهيل عمل القوافل الطبية بالمحافظات للكشف على طلاب مدارس التعليم الأساسي. 

وتستهدف الحملة إجراء المسح الطبي ومراجعة الحالة الصحية لطلاب المدارس، حيث يتم فحص طلاب المرحلة الابتدائية َوالبالغ عددهم قرابة 13 مليون طالب.

وعلى جانب آخر .. كان قد زار الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، اليوم السبت، المعلم عبدالمنعم سعد السنبختي، مدرس بمدرسة سمنود الإعدادية الجديدة بنين، بمستشفى سمنود العام للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لاعتداء من قبل إحدى أولياء الأمور بآلة حادة مما نتج عنها إصابته بجرح عرضي بالبطن وإصابة بالقدم اليسرى.

ونقل حجازي، رسالة وزير التربية والتعليم إلى المعلم عبدالمنعم سعد، بتمنى الشفاء العاجل له، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم القانوني له، ومشددًا على أن التجاوز في حق أي معلم أمر مرفوضا تمامًا.

وفي سياق آخر تفقد نائب الوزير لشئون المعلمين، سير العملية الدراسية بمدرسة السيدة خديجة الابتدائية، حيث إطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة وتطبيق مسافة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

ورافق نائب الوزير في الجولة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من قيادات التربية والتعليم في المحافظة.
التعليم تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس
التعليم تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس
التعليم تعلن انطلاق مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم بين طلاب المدارس

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