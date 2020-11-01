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فن

مصطفى شعبان فى إطلالة شتوية مع كلبه.. شاهد

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:17 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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محمد بدران
نشر الفنان مصطفى شعبان، عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة له.

وظهر مصطفي شعبان باطلالة شتوية بصحبة كليه في حديقة منزله، وعلق على الصورة "صورة شخصية لطيفة 😅"،  نالت إعجاب متابعية.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم.

وأعلن المؤلف محمد سيد بشير عن تعاقده رسميا على مسلسل عش الدبابير في رمضان 2021 الذي يشارك فية مصطفي شعبان.

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Nice selfy 😅

A post shared by Mostafa Shaban (@mostafashaban) on

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