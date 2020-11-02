AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بغير الطريق التأديبي.. حالات جديد لفصل الموظفين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون ١٠ لسة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي المقدم من النائب علي بدر وعشر عدد أعضاء المجلس، وتم إحالته لمجلس الدولة.

وتضمنت المادة ١ بالبند هـ حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قولئم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج.

وأجازت المادة ٢ فقرة أولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

و تضمن تعديل المادة ٣ الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل  في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ و تحديدا المادة ١٠ بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة ٤٩ التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل. 

كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبى.

ترشيحاتنا

اليوم ولمدة 40 يوما.. كيف تحجز شقة وزارة الإسكان بمقدم 12.5 ألف جنيه؟

خلع باب العمارة.. تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي

بالأرقام.. محمد النني أفضل لاعب في مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

لأول مرة.. تعليق الفنانة بدرية طلبة على وقف إعلان أبليكس.. فيديو

فرصة مميزة لـ باتشيكو.. تعليق رضا عبد العال على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ..فيديو

شهيد الشهامة .. قصة "كريم" فقد روحه دفاعا عن عرض ابنة أخيه بأربع طعنات من تاجر موبيليا بلطجي بكرموز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القتل على المدى البعيد.. وفاة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تثير المخاوف.. صور

لـ السهرة.. طريقة عمل مشروب القهوة بالفانيليا

دون علاج.. 3 طرق طبيعية للتخلص من حب الشباب نهائيا