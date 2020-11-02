AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تعديل جديد بقانون الاستثمار.. الترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
القسم السياسى
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

 ونص مشروع القانون على تعديل المادة رقم (34) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

 ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، حيث لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 سنوات نجاح فى قطاع البترول .. مصر تحقق اكتفاء ذاتيا وتجذب استثمارات بقيمة 1.9 مليار دولار

البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

مجلس النواب يوافق على حزمة من مشاريع القوانين.. أبرزها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.. وتحسين رواتب المعلمين

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. وفيديو جديد للطفل المتهم بالتعدي على فرد شرطة

بنفس المكياج.. هيدي كرم تتألق برفقة شقيقتها.. شاهد

خلع باب العمارة.. تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي

صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. هل حاضر أم قضاء؟.. 3 حقائق لا يعرفها كثيرون

نقابة المعلمين تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في رواتب المدرسين بدرجاتهم .. فيديو

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الموسم الدراسي هذا العام ويكشف عن مفاجأة سارة

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الموسم الدراسي هذا العام ويكشف عن مفاجأة سارة

نادي قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي علي فرد الشرطة .. فيديو

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

مصري مقيم في الكويت يرمي أكثر من 400 ألف جنيه في القمامة.. تفاصيل

وزيرة الصحة: محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

شاهد.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

فرمان جديد فى الأهلي | تعرف على مصير صالح جمعة النهائي مع موسيماني .. فيديو

هاني حتحوت يكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا ومحمد فضل.. فيديو

خاص| موسيماني يستقر على عودة رباعي الأهلي المعار

القتل على المدى البعيد.. وفاة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تثير المخاوف.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفحات الاكتئاب أم كورونا.. انتحار زوجة مسئول مهم يثير التساؤلات.. صور

موقف مؤثر من أب تجاه مشرد وجده يرتجف من البرد.. شاهد ماذا فعل؟

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور