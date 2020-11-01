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أخبار العالم

السعودية تعود لحظر التجوال في هذه الحالة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:38 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
شدد المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على أنه سيتم فرض منع التجول متى ما دعت الحاجة، وبناء على توصيات اللجنة المعنية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل صحفي عن إمكانية تطبيق وفرض إجراءات احترازية وقائية مثل منع التجول الكامل كما حصل سابقًا، وذلك حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا. 

وافاد المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقدته، وزارة الصحة اليوم، لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، إننا نشهد حاليًا بداية تبدل الأجواء، ودخول فصل الشتاء، وتزايد التجمعات العائلية وغير العائلية وتهاون البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث رصدت الجهات الأمنية ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة كورونا في المملكة، مما ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة والمعلنة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس "كوفيد-19" مثل: عدم لبس الكمامة وتزايد التجمعات بأعداد تتجاوز المسموح به.

وأكد أنه تنفيذًا للتعليمات المعتمدة ستستمر متابعة رجال الأمن للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقاية، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة بحقها، وذلك في كافة أنواع المواقع العامة، والأحياء السكنية، والاستراحات، ويشمل ذلك؛ الأفراد، والمنشآت بكافة أنواعها.

وأهاب في هذا الخصوص بجميع الأفراد والكيانات، التقيد التام بالتعليمات، والبروتوكولات المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد 19، والالتزام الثابت بلبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وأضاف قائلًا: "نذكر بأن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، وعلى كل منّا مسؤولية وطنية لحماية نفسه، وأسرته، من فيروس كورونا المستجد، وتأدية دوره في منع انتشاره من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية في كافة الأوقات، والمبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية بالاتصال على الرقم 999 في كافة مناطق المملكة و911 في منطقتي مكة المكرمة، والرياض".

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