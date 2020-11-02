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تكنولوجيا

استخدامها فورا.. ميزة خفية بـ متصفح كروم تساعدك على القراءة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
جوجل كروم
جوجل كروم
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شيماء عبد المنعم
تعد ميزة القراءة لاحقا أحد المزايا التي تفتقر إلى بعض منتجات شركة جوجل، فهي واحدة من بين العديد من المزايا التي تأتي مدمجة في بعض المتصفحات المنافسة مثل فايرفوكس وأوبر.

ولكن على غرار متصفح مايكروسوفت إيدج، يحتوي أحدث إصدار من منتصفح جوجل كروم على على ميزة القراءة لاحقا السرية، والتي ستمكن مستخدمي متصفح عملاقة التقنية من حفظ علامات التبويب التي تحتوي على معلومات مهمة تحتاج لقراءتها لاحقا.


وتسمح ميزة القرءاة لاحقا لمستخدمي جوجل كروم بحفظ علامة تبويب لتتم قراءتها في وقت لاحق، ولسوء الحظ، لا يتم طرح الإضافة افتراضيا مع أي تحديث للمتصفح  بل يجب على المستخدمين تمكينها باستخدام الخطوات التالية:

1. افتح متصفح جوجل كروم على جهازك.

2. ادخل اللينك التالي chrome://flags/#read-later، في شريط العنوان لتنشيط علامة متصفح كروم.

3. بمجرد تمكين الميزة، ستتم إضافة خيار جديد إلى قائمة النقر بزر الموس الأيمن.

4. يمكنك النقر فوق علامة تبويب متصفح جوجل كروم، وبمجرد تحديد الخيار الجديد "القراءة لاحقا"، سيغلق التبويب ويضيف رابط إلى مجلدات الإشارات المرجعية التي تسمى "قائمة القراءة".

5. تستطيع الوصول إلى مجلد القراءة لاحقا من خلال الزر الموجود على الجانب الأيمن من شريط الإشارات "قائمة القراءة".

6. عند الضغط على "قائمة القراءة"، ستظهر قائمة منسدلة تجمع كل علامات التويب التي تم حفظها، إلى جانب علامات التبويب التي تمت قراءتها.

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