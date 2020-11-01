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رياضة

خاص| موسيماني يستقر على عودة رباعي الأهلي المعار

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة لصدى البلد عن أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي طلب عودة الرباعي المعار للقلعة الحمراء بدءًا من الموسم المقبل .


وقالت المصادر إن موسيماني أصر علي عودة أكرم توفيق من الجونة وصلاح محسن من سموحة ومحمد شريف من إنبي وناصر ماهر من سموحة ليكونوا بمثابة أربع صفقات للقلعة الحمراء .


وأضافت المصادر ان الرباعي سوف ينضمون للتدريبات بصحبة الثلاثي الجديد بدر بانون وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام ليكون الأهلي قد ضم 7 لاعبين جدد.


واضافت المصادر أن محمود الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي أعتاب تجديد الإعارة للجونة من جديد.


وقال مصدر بالأهلي إن المفاوضات قاربت علي الانتهاء وسيحصل الجونة علي خدمات الجزار علي سبيل الإعارة لمدة عام.


وأضاف أن اللاعب سيمدد تعاقده مع الاهلي لمدة خمسة أعوام قبل الخروج للإعارة .


وأنهي نادي الاتحاد السكندري إجراءات ضم عمار حمدي لاعب وسط الأهلي لمدة عامين علي سبيل الإعارة بعد مفاوضات مكثفة من مصيلحي رئيس زعيم الثغر .


وأضافت المصادر ان الاتحاد حصل ايضًا علي خدمات كريم يحيي لاعب الأهلي بشكل نهائي مع أحقية القلعة الحمراء في عودته من جديد مقابل دفع مبلغ مالي. 

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