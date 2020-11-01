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مش عاوزه أقول سرق.. لميس الحديدي تكشف التفاصيل الكاملة لواقعة طفل المرور

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:18 م
طفل المرور
طفل المرور
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محمد حليم قنديل
علقت الاعلامية لميس الحديدي  على تطور التحقيقات في حادثة طفل المعادي الذي قاد سيارة وصدم أحد افراد الشرطة قائلة " النيابة النهارده حققت وعرفت التفاصيل  وابو الولد  طلع  بايع العربية لحد من أصدقائه ويبدو أن  الولد  عارف الشخص  الي إشترى العربية  وأنا مش عاوزة أقول "سرق"  عاوزة أكون حريصة في الكلام هوا أخد المفاتيح  من ابن صاحب العربية ونزلوا في شوارع المعادي".


وأضافت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"  قائلة " ظهر فيديو النهارده تاني   بيستهزيء بشرطي أخر  بيقله  إنت واقف كده ليه بشكل فيه سطوة  .
 

وأكملت قائلة "قرار النيابة  بضرورة تقويم الطفل  ومش عاوزة أقول علاجه  لانهم إكتشفوا أنه مدلل جدًا حيث قامت بتسليمه لاهله  وطالبت  تقويمه  وأنا هنا عاوزة أتكلم عن السلوك  مرة اخرة  إمبارح انا قلت على الولد  عيل ناقص رباية  والحقيقة أن هذه المشكلة  يجب أن يدفع ثمنها والدا الطفل لانه مش عارف الفرق بين الكبير والصغير ".
 
وتابعت "حالة السلطوية الي بيتكلم بيها في الفيديو واضح إنها موجودة في البيت اصلًا  الولد سرق العربية أولًا  وتحدث مع ضابط الشرطة بسلطوية " غير معهودة " وأنا أظن ان الاب والام محتاجين يقفوا  مع أنفسهم وقفة قبل ان يلوموا الطفل  ويسالوه جاب العربية إزاي والتطورات الي بعدها .. لابد من وقفة مع الاهل  لان الولد لو لم يقوم سلوكه هيكبر وهيبقى أسوأ من كده  ده إنتوا هتشتوفوا البدع شكل تاني ..  إحنا عاوزين نربي جيل مايخفش من منفذي القانون  ويحترموا إنفاذ القانون  أنا مش عاوزة طفل يخاف من الشرطة  عاوزة  ولد يحترم إنفاذ القانون  الطفل بيعلموا كده بره  بيعلموا إحترام القانون والشرطة ".
 

وإستطردت "أنا اسفة السلوك ده متعلمه في البيت ماهو العيل  ده تربية بيته أبوه وأمه وده سلوك  متاخد من البيت هوا الاب بيتعامل كده ليه ؟ هوا بيعامل البيت والناس الي حواليه كده ؟  وماتكلمونيش عن طفل مدلل ولا مش مدلل هذا كلام لايستقيم مع القانون ".

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