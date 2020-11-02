AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آداب كفر الشيخ: تسجيل رغبات طلاب الفرقة الأولى إلكترونيا.. وإنشاء مكتبة رقمية.. شاهد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 05:08 ص
الدكتور وليد البحيري،
الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
أكد الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية هذا العام حرصت على توفير سبل الراحة للطلاب منذ بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى إجراء تنسيق إلكتروني لطلاب الفرقة الأولى في مختلف  الشعب التي يريدون الالتحاق بها.

وأضاف، "البحيري"، خلال حواره مع "صدى البلد"، يستطيع الطالب وهو في منزله أن يقوم بتسجيل وكتابة رغباته إلكترونيًا عبر الانترنت من خلال موقع الكلية، بالنسبة للطلاب الجدد المقبولين بالفرقة الأولى، ومن خلالها يستطيع معرفة القسم الذي التحق به.

وأوضح عميد آداب كفر الشيخ، أن الطالب يقوم أيضًا بكتابة وثيقة التعارف، وإذن التوريد، إلكترونيًا، ويظهر له المبلغ المراد توريده، ويتم تحديد يوم محدد للطلاب على دفعات؛ لمنع تكدس الطلاب وتخفيف الزحام، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا المستجد والحد من انتشاره.

وكشف البحيري، عن إعداد قسم المكتبات لأول مكتبة رقمية، وذلك من خلال تدريب الطلاب بشكل عملي ورفع جميع محتويات المكتبة وفهرسة الكتب، وسيتم رفع كل محتويات المكتبة عبر الانترنت بحيث تتيح للطالب أو عضو هيئة التدريس الحصول على الكتب التي يرغب في الاستعانة بها.

وتابع عميد كلية الآداب، نحرص على استقبال الطلاب الجدد وغرس القيم والأخلاقيات وحب الوطن، وقمنا خلال العام الماضي باستضافة العديد من الشخصيات العامة والكتاب والمفكرين لتوعية الطلاب بالأخطار التي تحاك ضد الوطن، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات الإرهابية في المجتمع، وتوضيح إنجازات الدولة المصرية في كافة القطاعات.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، إلى تزويد الجامعة للكلية بـ 136 جهاز حاسب آلي، ونقوم حاليًا بتجهيز المعامل داخل الكلية كى نكون مجهزين لإجراء الامتحانات في هذه المعامل مستقبلًا، مشيرًا إلى نجاح تجربة اختبارات "التويفل" أون لاين "الموضوع ناجح بأقصى درجة".

عميد آداب كفر الشيخ: تسجيل رغبات طلاب الفرقة الأولى إلكترونيا.. وإنشاء مكتبة رقمية.. شاهد
عميد آداب كفر الشيخ: تسجيل رغبات طلاب الفرقة الأولى إلكترونيا.. وإنشاء مكتبة رقمية.. شاهد
عميد آداب كفر الشيخ: تسجيل رغبات طلاب الفرقة الأولى إلكترونيا.. وإنشاء مكتبة رقمية.. شاهد
عميد آداب كفر الشيخ: تسجيل رغبات طلاب الفرقة الأولى إلكترونيا.. وإنشاء مكتبة رقمية.. شاهد
عميد آداب كفر الشيخ: تسجيل رغبات طلاب الفرقة الأولى إلكترونيا.. وإنشاء مكتبة رقمية.. شاهد
عميد آداب كفر الشيخ: تسجيل رغبات طلاب الفرقة الأولى إلكترونيا.. وإنشاء مكتبة رقمية.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمداء الكليات يتحدثون.. خطة تطبيق اليوم الكامل في جامعة عين شمس..تفاصيل

تفاصيل التنسيق الداخلي بآداب عين شمس للعام الجامعي الجديد

آداب عين شمس تواصل أعمال التنسيق الداخلي للعام الجامعي 2020_2021

عميد آداب عين شمس: استحداث 4 برامج جديدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة عين شمس تستعد لتطبيق التعليم الهجين والامتحانات الإلكترونية.. عميد الزراعة يوضح خطة العام الدراسي الجديد.. تطبيق نظام «التوفيق والتبديل» بكلية العلوم.. وتطوير البنية التحتية في الآداب

آداب عين شمس: استقبلنا أعدادًا كثيفة من الطلاب.. ولدينا فرق تعقيم تعمل بشكل مستمر

ترشيحاتنا

لـ السهرة.. طريقة عمل مشروب القهوة بالفانيليا

ترامب يكشف حقيقة إعلانه بشكل مبكر فوزه بالانتخابات الرئاسية

أذكار بعد صلاة الفجر من 19 كلمة.. تجعل عملك مقبولا ولا تبطله الذنوب

مراهق يقع ضحية لهجوم قرش مفترس.. والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

باعوا له الهوا.. محتالان يبيعان مصباحا مزيفا لطبيب بعد إقناعه بأن فيه جني مشابه لقصة علاء الدين

كهربا مش غلطان.. لميس الحديدي تعلق على خناقة تتويج الأهلي بدرع الدوري

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يوضح حقيقة إلغاء الموسم الدراسي هذا العام ويكشف عن مفاجأة سارة

نادي قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي علي فرد الشرطة .. فيديو

الزمالك يقترب من ضم ثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

مصري مقيم في الكويت يرمي أكثر من 400 ألف جنيه في القمامة.. تفاصيل

وزيرة الصحة: محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. 65٪ من إصابات كورونا تنحصر فى 5 فئات من المصريين.. فيديو

الأهلي: استقرينا على عودة 4 لاعبين معارين.. تعرف عليهم

فرمان جديد فى الأهلي | تعرف على مصير صالح جمعة النهائي مع موسيماني .. فيديو

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

شاهد.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

هاني حتحوت يكشف تفاصيل جديدة في أزمة كهربا ومحمد فضل.. فيديو

بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهق يقع ضحية لهجوم قرش مفترس.. والعناية الإلهية تنقذه في آخر لحظة.. شاهد

خاطر بحياته من أجلهم.. شهامة أب تنقذ عائلة من 6 أفراد من الموت غرقًا

بـ7 ملايين روبية.. طبيب يشتري مصباح علاء الدين ومفاجأة بعد حكه.. صور