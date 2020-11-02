عميد آداب كفر الشيخ: تسجيل رغبات طلاب الفرقة الأولى إلكترونيا.. وإنشاء مكتبة رقمية.. شاهد

أكد الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أن الكلية هذا العام حرصت على توفير سبل الراحة للطلاب منذ بدء العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى إجراء تنسيق إلكتروني لطلاب الفرقة الأولى في مختلف الشعب التي يريدون الالتحاق بها.





وأضاف، "البحيري"، خلال حواره مع "صدى البلد"، يستطيع الطالب وهو في منزله أن يقوم بتسجيل وكتابة رغباته إلكترونيًا عبر الانترنت من خلال موقع الكلية، بالنسبة للطلاب الجدد المقبولين بالفرقة الأولى، ومن خلالها يستطيع معرفة القسم الذي التحق به.





وأوضح عميد آداب كفر الشيخ، أن الطالب يقوم أيضًا بكتابة وثيقة التعارف، وإذن التوريد، إلكترونيًا، ويظهر له المبلغ المراد توريده، ويتم تحديد يوم محدد للطلاب على دفعات؛ لمنع تكدس الطلاب وتخفيف الزحام، في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا المستجد والحد من انتشاره.





وكشف البحيري، عن إعداد قسم المكتبات لأول مكتبة رقمية، وذلك من خلال تدريب الطلاب بشكل عملي ورفع جميع محتويات المكتبة وفهرسة الكتب، وسيتم رفع كل محتويات المكتبة عبر الانترنت بحيث تتيح للطالب أو عضو هيئة التدريس الحصول على الكتب التي يرغب في الاستعانة بها.





وتابع عميد كلية الآداب، نحرص على استقبال الطلاب الجدد وغرس القيم والأخلاقيات وحب الوطن، وقمنا خلال العام الماضي باستضافة العديد من الشخصيات العامة والكتاب والمفكرين لتوعية الطلاب بالأخطار التي تحاك ضد الوطن، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات الإرهابية في المجتمع، وتوضيح إنجازات الدولة المصرية في كافة القطاعات.





وأشار عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، إلى تزويد الجامعة للكلية بـ 136 جهاز حاسب آلي، ونقوم حاليًا بتجهيز المعامل داخل الكلية كى نكون مجهزين لإجراء الامتحانات في هذه المعامل مستقبلًا، مشيرًا إلى نجاح تجربة اختبارات "التويفل" أون لاين "الموضوع ناجح بأقصى درجة".



