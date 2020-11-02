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والد أحد مصابي حادث البدرشين: الحادث تسبب في موت العديد من الأطفال.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
حادث البدرشين
حادث البدرشين
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إبراهيم القادري
قال شريف الجندي والد أحد مصابي حادث البدرشين، إن ابنتي شروق مصابة وابن أخي مصاب ايضا في حادثة البدرشين وهذه الحادثة تسببت في إلقاء الأطفال علي الأرض وقمنا بجمع الأطفال من التراب وسائق الميكروباص الذي تسبب في الحادث كان متعاطي مخدرات.

وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن سائق الميكروباص يجب ان نقوم بالتحليل له ويجب ان يكون هناك رعاية اكثر من ذلك ولا نصدر الرخصة الى اى شخص .

وأوضح الجندي ، أن حادثة البدرشين  تسبب في موت العديد من الأطفال ومن بينهم ابنتي وابن اختي توفي اثر هذا الحادث المروع ولا يوجد رعاية في المستشفيات.

وتابع أنه من الضروري أن نهتم بالصحة لانها اهم شيء في مصر واكد علي ان مستشفي القصر  العيني استقبلتهم ولكن بالواسطة مؤكدا علي انه رمي بنتة على الأرض.

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