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رياضة

علاء وحيد: انتظروا صفقات قوية جديدة في الإسماعيلي.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:14 ص
أري بابل
أري بابل
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حسن العمدة
أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، إن العمل داخل إدارة الدراويش يجرب على قدم وساق لتدعيم الفريق الأصفر قبل بداية الموسم الكروي الجديد، مضيفًا أن الفريق بصدد التعاقد مع صفقات قوية.

وقال وحيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " نتبع فلسفة مختلفة للعمل داخل النادي الإسماعيلي، لجنة التعاقدات تواصل عملها وتتحدث مع أكثر من لاعب، وعند إتمام الصفقة سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة".
 
وأضاف: "نتبع السرية الفائقة في ملف الصفقات، هناك تعاقدات أقوى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة".

ونجح نادي الإسماعيلي فى ضم 3 صفقات اجانب سوبر لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للدوري المصري الجديد.

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