قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس
رغيف خبز يقطف حياة صانعه.. مقتـ.ل فران على يد زميله بمنشأة ناصر
الطماطم المجففة بـ6000 دولار للطن.. نقيب الفلاحين يكشف مكاسب التصنيع الزراعي
عبد العاطي يبحث مع وزير المالية السوري تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.. ويستعد لزيارة دمشق
عبد العاطي يبحث مع وزير المالية القطري تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر
ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
60 مليار دولار .. العراق تكشف عن حجم خسائرها من الحرب الأمريكية ضد إيران
مغازلا زوجته| عمرو يوسف يشيد برقي وأناقة مهرجان الجونة السينمائي: ياريتني كنت معاهم
وزير الخارجية: مصر تدعم استثمارات القطاع الخاص في المعادن لتعزيز التصنيع وخلق فرص عمل
ضوابط القبول والامتحانات بنظام «البكالوريا المصرية».. تعرف على مواعيد المحاولات ورسومها
مأساة في الهرم.. مصرع رضيع سقط من الطابق الخامس
مصر و18 دولة تدين افتتاح كولومبيا سفارتها في القدس وتطالبها بالتراجع عن القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتقنية الفصل الآلي.. الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة خدمات نقل الدم

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل متخصصة للتعريف بتقنية فصل مكونات الدم باستخدام جهاز الفصل الآلي (Apheresis)، بهدف تعزيز كفاءة خدمات نقل الدم، وذلك بالتعاون مع مجموعة كيور، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في هذا المجال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة تناولت آلية عمل جهاز Haemonetics MCS+ وتقنية الفصل الآلي، مع التركيز على دورها في جمع الصفائح الدموية وفق الاستخدامات الطبية المعتمدة، كما استعرضت الدراسات السريرية المرتبطة بهذه التقنية للتعرف على الأدلة العلمية بشأن كفاءتها وسلامتها، بما يدعم تبادل الخبرات الفنية والعلمية حول سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير خدمات بنوك الدم وتحسين جودة المكونات المتاحة للمرضى، خاصة الحالات التي تحتاج إلى نقل الصفائح الدموية.

خدمات نقل الدم وبنوك الدم

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، أن الوزارة تؤدي من خلال الإدارة دورًا محوريًا في الإشراف الفني على خدمات نقل الدم وبنوك الدم على مستوى الجمهورية، ودعم تطوير الأداء الفني والتشغيلي، وتعزيز معايير الجودة والسلامة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة. 

وأضافت أن تطبيق المعايير المصرية لبنوك الدم يمثل ركيزة أساسية في هذا التطوير، إذ يسهم في توحيد الممارسات وقياس الأداء وتحديد فرص التحسين وترسيخ ثقافة الجودة المستدامة، مع الحرص على استخدام أحدث التكنولوجيا لتحسين نتائج الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، مع وضع سلامة المريض وجودة الخدمة في مقدمة الأولويات.

الصحة نقل الدم وزارة الصحة والسكان الفصل الآلي الاستخدامات الطبية الصفائح الدموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

النائبة الراحلة اماني ابو سحلي

تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

الزمالك

بعد انتهاء المهلة.. هل تجاهل اتحاد الكرة شكوى الزمالك؟

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يشارك في الجلسة العامة للمحافظين خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي

وزير الخارجية يشارك في الجلسة العامة للمحافظين باجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

بعد تلويح ترامب بـ"أم القنابل".. رئيس البرلمان الإيراني: مستعدون للحرب

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

بدر عبد العاطي يبحث مع وزيرة التخطيط الأردنية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد