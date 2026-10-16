بتقنية الفصل الآلي.. الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة خدمات نقل الدم

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل متخصصة للتعريف بتقنية فصل مكونات الدم باستخدام جهاز الفصل الآلي (Apheresis)، بهدف تعزيز كفاءة خدمات نقل الدم، وذلك بالتعاون مع مجموعة كيور، وبحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في هذا المجال.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة تناولت آلية عمل جهاز Haemonetics MCS+ وتقنية الفصل الآلي، مع التركيز على دورها في جمع الصفائح الدموية وفق الاستخدامات الطبية المعتمدة، كما استعرضت الدراسات السريرية المرتبطة بهذه التقنية للتعرف على الأدلة العلمية بشأن كفاءتها وسلامتها، بما يدعم تبادل الخبرات الفنية والعلمية حول سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير خدمات بنوك الدم وتحسين جودة المكونات المتاحة للمرضى، خاصة الحالات التي تحتاج إلى نقل الصفائح الدموية.

خدمات نقل الدم وبنوك الدم

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، أن الوزارة تؤدي من خلال الإدارة دورًا محوريًا في الإشراف الفني على خدمات نقل الدم وبنوك الدم على مستوى الجمهورية، ودعم تطوير الأداء الفني والتشغيلي، وتعزيز معايير الجودة والسلامة، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.

وأضافت أن تطبيق المعايير المصرية لبنوك الدم يمثل ركيزة أساسية في هذا التطوير، إذ يسهم في توحيد الممارسات وقياس الأداء وتحديد فرص التحسين وترسيخ ثقافة الجودة المستدامة، مع الحرص على استخدام أحدث التكنولوجيا لتحسين نتائج الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، مع وضع سلامة المريض وجودة الخدمة في مقدمة الأولويات.