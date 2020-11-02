علاء وحيد: بابل صفقة متميزة للإسماعيلي.. ويريد الاحتراف عبر بوابة الدراويش.. فيديو

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن الأنجولي أري بابل، صفقة مميزة للغاية لقلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال وحيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بابل سعيد برد فعل جماهير الإسماعيلي على انضمامه إلى صفوف الفريق وهو يعلم أن قلعة الدراويش ستكون بوابته للإحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "بابل يريد المشاركة أساسيًا وهو الأمر الذى يريده ويرفض الجلوس احتياطيًا، ورفض الكشف لنا عن فشل انضمامه إلى فريق الزمالك".





نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” وذلك بعد توصية من قبل لجنة التعاقدات حيث بذل مسئولي النادي جهودا كبيره لانجاز هذه الصفقه و ضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

وتوج النجم الأنجولى الذى ولد فى الثالث من مارس عام 1994 بلقب بطولة الدوري مرتين وكأس أنجولا وكأس السوبر المحلي مرة لكل منهما ، حيث يجيد اللعب في ثلاثة مراكز هم الجناح الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح.

بابل قضى مسيرته في أنجولا ضمن صفوف فريق بريميرو دي أوجوستو “أول أغسطس “قبل أن ينتقل في عام 2017 إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، وهذا الانتقال جاء بعد تألقه اللافت رفقة الفريق الأنجولي.

بدأ بابل مسيرته مع فريقه بريميرو دي أوجوستو في 2012 وشارك مع الفريق الأول في ثلاث مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وفي العام الذى تلاه ارتفعت عدد مشاركاته إلى 13 مباراة بواقع 657 دقيقة لكنه لم يهز شباك المنافسين إلى أن جاء التألق الكبير لبابل في عام 2014 إذ أنه في 29 مباراة سجل 14 هدفا في كل البطولات ، وفى عام 2015 سجل 11 هدفا في 21 لقاء، قبل أن يسجل 12 هدفا في 24 مباراة في 2016.

وتوجه إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان بخالص الشكر لرئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إداره نادي التعاون السعودي علي تسهيلها للمفاوضات في اطار العلاقات الطيبة مابين الناديين.



