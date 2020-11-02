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محافظات

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تسريب ماسورة غاز عقار دار السلام.. صور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:04 ص
محافظة القاهرة تكشف
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل انفجار عقار شارع أشرف حافظ..صور
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عبد العزيز جمال
تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بلاغا في الساعات الاولى من صباح اليوم تسريب ماسورة غاز داخل العقار 17 شارع  اشرف حافظ من شارع حسنين دسوقي (حي  دار السلام ) .
  
وقالت المحافظة إن العقار مكون من أرضي وسبعة أدوار ويوجد تسرب  غاز  من ماسورة بمدخل العقار أحدث صوت فرقعه ونتج عند ذلك اصابة حارس العقار وكسر ماسورة مياه  بمدخل العقار  وتلفيات بمدخل  العقار (والعقار سليم).

كما يوجد  كسر بماسورة غاز بوصه و نصف المغذية للعقار أدي إلي تسرب غاز داخل مدخل. العقار وحدوث تلفيات بالمدخل ومنور الأسانسير وتلف بسيارة وعلى الفور تم ابلاغ شركة المياه للتواجد بالموقع للإصلاح.

وتم اخطار الحماية المدنية للتأمين وشركة الغاز لإصلاح الكسر والإسعاف والكهرباء.
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تسريب ماسورة غاز عقار دار السلام.. صور
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تسريب ماسورة غاز عقار دار السلام.. صور
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تسريب ماسورة غاز عقار دار السلام.. صور
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تسريب ماسورة غاز عقار دار السلام.. صور

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