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توك شو

بالضرب والحبس.. إحباط محاولة زواج طفلة عمرها 14عاما مرتين.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
روت منار كامل، مدير وحدة حماية الطفل بأسيو\ط عن إحباط محاولة زواج طفلة عمرها 14 عاما، قائلة: تلقينا بلاغ من خلال خط نجدة الطفل يفيد بوجود طفلة سيتم زواجها وهي في عمر الـ14 عاما.

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن وحدة الحماية توجهت على الفور إلى منزل الطفلة، معقبة: قمنا بتقديم الدعم النفسي للأسرة فيما يخص خطورة الزواج المبكر للطفلة.

وأكملت: تم إستدعاء والد الطفلة وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم زواج الطفلة حتى الوصول إلى السن القانوني، متابعة: ولي أمر الطفلة لم يلتزم التعهد وأتضح أن أهل الطفلة يقوموا بتجهيز الطفلة للزواج.

وأضافت وصل إلينا بلاغ أخر من أهل القرية يفيد بأن الفتاة سيتم تزوجها وهي رافضة، متابعة: "البنت كانت محبوسة في غرفة وبيتم تعذيها عشان تتجوز".

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