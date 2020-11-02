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أخبار العالم

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت أكاديمية العلوم الروسية، عن وقوع زلزال بلغت شدته 5 درجات بمقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية. 

وقال المتحدث باسم الأكاديمية وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الوسية: "إن الزلزال الذي بلغت شدته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامشاتكا، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق 11 كيلومترًا وعلى بعد 25 كيلومترًا شرق قرية أوست كامتشاتكا". 

وذكرت مديرية الطوارئ الروسية أن سكان منطقتين شعروا بالحدث في كامتشاتكا، دون تسجيل اي خسائر في الأرواح. 

وكان زلزال وقع في مدينة أزمير التركية، بلغت قوته 6.6 بمقياس ريختر، يوم الجمعة الماضي. 

كما أثر الزلزال على الجزر اليونانية القريبة، بما في ذلك جزيرة ساموس وقدر علماء الزلازل اليونانيون قوة الزلزال بـ6.9 درجة.

وسجلت هيئة الكوارث التركية وصول ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 76 قتيلا حتى الان. 

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