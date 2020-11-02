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رياضة

تحمل كل شئ.. خالد بيومي يشيد بأداء النني امام مانشستر يونايتد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:32 ص
خالد بيومي
خالد بيومي
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مصطفى كرم
أشاد المخلل الرياضي خالد بيومي بأداء محمد النني لاعب فريق ارسنال الانجليزي في مباراة امس امام فريق مانشستر يونايتد. 

وكتب خالد بيومي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏النني كل يوم يثبت انة لاعب ذو شخصية قوية تحمل كل شئ في صمت تحامل علية كل جمهور مصر انتقال الي تركيا عودة الي الارسنال الي كابتن الفريق ومستوى هايل تحية لمحمد النني الاعب المصري في اعرق أندية أوربا والعالم".

قاد محترفنا المصري محمد النني، فريقه أرسنال، للفوز على نظيره مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

محمد النني ظهر بأداء رائع، استحق عليه الإشادات التي تلقاها من جمهور الجانرز، وكذلك مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، فكان الفرعون المصري أحد نجوم المباراة بلا منازع.

أثنى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي ارسنال، على أداء المصري محمد النني لاعب فريقه، في المباراة التي جمعت الجانرز بنظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.


وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"ما ينقله مو إلى الفريق أمر خاص لديه هذه الطاقة الكبيرة، أعتقد بأن النني كان مدهشًا اليوم."

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