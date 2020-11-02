مفاجأة صادمة لأصحاب iphone 12 pro.. مشكلة فى البطارية





وبحسب موقع فون آرينا التقني، كشفت تقارير تقنية أن هناك خبرًا غير سار لأصحاب آيفون 12 برو بشأن البطارية، خاصةً محبي الألعاب، فهاتفهم لن يصمد طويلًا مثل النسخة السابقة عند ممارسة الألعاب لوقت طويل مثل ببجي.





والسبب فى ذلك يعود لمعالج A14 Bionic القوي الأسرع بنسبة 50% من الإصدار السابق منه، كما أن البطارية جاءت بسعة 2815 مللى أمبير، والتى جاءت أصغر من نظيرتها فى آيفون 11 برو إصدار العام الماضي.





و مع خضوع الهاتف للإختبار البطارية، تبين أنها تعطي مدة 12 ساعة ونصف للإٍستخدام العادي، أما فى مشاهدة الفيديو على يوتيوب تعطيك 6 ساعات فقط من اللعب المتواصل، وفى الألعاب كانت الصدمة بمدة 3 ساعات فقط.





بينما جاءت أرقام نفس الإختبار لهاتف آيفون 11 برو نسخة العام الماضي أفضل بكثير، حيث تعطيك بطاريته مدة 6 ساعات و 40 دقيقة جراء نفس العملية.









مع بدء ظهور أحدث نسختين من آيفون 12 الذى تم إطلاقه رسميًا منتصف الشهر الماضي، تهافت الملايين حول العالم للحصول على نسختهم من آيفون 12 برو، الذى جاء بحجم جديد، و مواصفات أقوي، وبالطبع التصميم المبهر الذى عاد بنا لنسخة آيفون 5، ولكن يبدو أن فكرة الحصول على هاتف flagship بدون عيوب أمر خيالى.