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مرأة

بمكياج صاخب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:32 ص
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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هاجر هانئ
حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت أسما شريف منير في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير و نسقت معه جاكيت باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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وانتعلت أسما شريف منير هاف بوت باللون الأسود، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و العملية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، فيما لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.


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