بمكياج صاخب.. أسما شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة عصرية





تألقت أسما شريف منير في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير و نسقت معه جاكيت باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت أسما شريف منير هاف بوت باللون الأسود، و تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية و العملية التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أسما شريف منير على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، فيما لفتت الأنظار بمكياجها الصاخب الذي ارتكز على طلاء شفاه باللون الأحمر.







