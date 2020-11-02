google earth.. زحام مروري أعلى كوبري أكتوبر.. فيديو

وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذى يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأظهر التطبيق سيولة مرورية على محور صلاح سالم، وطريق العروبة، وفى الشوارع المحيطة بهما.

ويشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية وزحاما وظهر باللون الأحمر وهذا دليل على الزحام الشديد.

وتبذل الادارة العامة للمرور جهدا كبيرا من أجل توفير السلامة المرورية للمواطنين وانتهاج كافة المناهج الحديثة وتطبيق التقنيات الحديثة وذلك بالتنسيق من كافة أجهزة وزارة الداخلية والوزارات الأخرى المعنية.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة أغلقت محور الأوتوستراد بشكل كلى لرفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبرى الجديد، وأجرت تحويلات مرورية أمام القادم من مناطق منشآت ناصر يتجه لمخرج كوبرى الأباجية باتجاه محور صلاح سالم والدوارن والعودة من المآوى الدورانى أمام القلعة تجاه مناطق السيدة عائشة، وكذلك القادم من المعادى يتجة للمآوى الدورانى أمام المجزر الآلى باتجاه الطريق الدائرى.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير الحركة، تزامنًا مع تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبرى (التونسى) فى الاتجاهين لرفع "6 كمرات معدنية" الخاصة بالكوبرى المستحدث أعلى كوبرى التونسى، وسط انتشار اللوحات الإرشادية والتحذيرية فى محيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.



