سيولة مرورية بشارع قصر النيل وروضة السيدة.. حالة المرور في القاهرة اليوم

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الحالة المرورية اليوم ، في منطقة زينهم في وسط البلد قرب منطقة السيدة زينب وقبل منطقة السيدة عائشة، إذ تشهد سيولة مرورية ملحوظة بداية من شارع قصر النيل من بداية منطقة كوبري زينهم. الأولى،الاثنين





وأضاف مراسل البرنامج: "انتقلنا إلى منطقة روضة السيدة التي نتواجد فيها حاليا وهي من أهم المشروعات الكبرى التي جرى إنجازها في السنوات القليلة الماضية،حيث كانت منطقة عشوائية، وجرى تحويلها إلى منطقة سكنية آدمية ويتمتع فيها المواطنون بسكن آدمي ولائق بهم".





وتابع، أنه يجرى تطوير الطرق المحيطة بالمنطقة: "من روضة السيدة نخرج إلى منطقة السيدة زينب ومنها على محكمة زينهم الابتدائية ومنطقة السيدة عائشة".





وقد فتحت الإدارة العامة لمرور القاهرة محور الأوتوستراد بعد أن تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، حيث انتظمت حركة المرور وسط تكثيف تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.





وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة أغلقت محور الأوتوستراد بشكل كلى لرفع الأجزاء المعدنية الخاصة بالكوبرى الجديد، وأجرت تحويلات مرورية أمام القادم من مناطق منشآت ناصر يتجه لمخرج كوبرى الأباجية باتجاه محور صلاح سالم والدوارن والعودة من المآوى الدورانى أمام القلعة تجاه مناطق السيدة عائشة، وكذلك القادم من المعادى يتجة للمآوى الدورانى أمام المجزر الآلى باتجاه الطريق الدائرى.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير الحركة، تزامنًا مع تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور بطريق الأوتوستراد كوبرى (التونسى) فى الاتجاهين لرفع "6 كمرات معدنية" الخاصة بالكوبرى المستحدث أعلى كوبرى التونسى، وسط انتشار اللوحات الإرشادية والتحذيرية فى محيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.



