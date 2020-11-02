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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-11-2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:45 ص
ليستر سيتي
ليستر سيتي
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، الإثنين، الموافق 2 نوفمبر 2020 يوم كروي هادئ في مختلف ملاعب العالم، أبرزه مباراة ليدز يونايتد وليستر سيتي في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.


ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الإثنين، 2 نوفمبؤ 2020، على النحو التالي..


الدوري الإنجليزي


فولهام × وست بروميتش ألبيون - 07:30 مساءً -  بي إن سبورتس 2

ليدز يونايتد × ليستر سيتي - 10:00 مساءً -  بي إن سبورتس 2



الدوري الإسباني الدرجة الأولى


فياريال × بلد الوليد  - 10:00 مساءً -  بي إن سبورتس 3



الدوري الإيطالي


هيلاس فيرونا × بينفينتو - 09:45 مساءً -  بي إن سبورتس 4



الدوري الألماني


هوفنهايم  × يونيون برلين - 09:30 مساءً -  بي إن سبورتس 5

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