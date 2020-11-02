بعد انتقادات عنيفة.. ترامب يتوعد بإقالة فاوتشي عقب الانتخابات

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقالة أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى يوم الثلاثاء القادم.





وفي وقت سابق، قال فاوتشي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون "في وضع أسوأ" لمواجهة تسارع انتشار حالات كوفيد-19، وقال محذرا: "سنتألم" مضيفا "الوضع ليس جيدا".





وانتقد فاوتشي، استراتيجية إدارة دونالد ترامب لإدارة أزمة الوباء ما دفع البيت الأبيض إلى الرد عليه واتهامه بالسعي إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية.





وأشار إلى أن دونالد ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه وبات يفضل الآن طبيب الأشعة العصبية سكوت أتلاس المؤيد لإعادة فتح واسعة للمجتمع الأمريكي بدلا من تعزيز إجراءات الوقاية.





وتابع فاوتشي: "فجأة، لم يعودوا يرغبون في الاستماع إلى رسالتنا لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله"، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس منذ عدة أسابيع.



