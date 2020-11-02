AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد انتقادات عنيفة.. ترامب يتوعد بإقالة فاوتشي عقب الانتخابات

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقالة أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستجرى يوم الثلاثاء القادم. 

وفي وقت سابق، قال فاوتشي في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون "في وضع أسوأ" لمواجهة تسارع انتشار حالات كوفيد-19، وقال محذرا: "سنتألم" مضيفا "الوضع ليس جيدا".

وانتقد فاوتشي، استراتيجية إدارة دونالد ترامب لإدارة أزمة الوباء ما دفع البيت الأبيض إلى الرد عليه واتهامه بالسعي إلى إضعاف الرئيس المرشح لولاية ثانية.

وأشار إلى أن دونالد ترامب لم يعد يأخذ بنصائحه وبات يفضل الآن طبيب الأشعة العصبية سكوت أتلاس المؤيد لإعادة فتح واسعة للمجتمع الأمريكي بدلا من تعزيز إجراءات الوقاية.

وتابع فاوتشي: "فجأة، لم يعودوا يرغبون في الاستماع إلى رسالتنا لأنها لا تتوافق مع ما يريدون فعله"، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس منذ عدة أسابيع.

وتحدث فاوتشي عن فارق كبير بين مقاربة البيت الأبيض لمواجهة الوباء، وتلك التي يعتمدها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي "يأخذ الوباء على محمل الجد من وجهة نظر الصحة العامة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: لا توجد أي سياسة لدى ترامب لتنفيذ عقلية مناعة القطيع في مواجهة كورونا

المسلماني يحلل مشهد الانتخابات الأمريكية المقبلة أمريكا 2021 وماذا لو فاز ترامب أو بايدن.. شاهد

كبير أطباء البيت الأبيض يحذر من إمكانية تدهور حالة ترامب

فاوتشي يكذب ترامب: الإنفلونزا الموسمية أقل خطرا من كورونا

يهددها وصول بايدن للبيت الأبيض .. مرشحة ترامب للمحكمة العليا: لن يأخذ مكاني أحد أبدا

ترامب يستغل كورونا من أجل الانتخابات.. كبير علماء أمريكا يتهم الرئيس الأمريكي بالخداع

ترشيحاتنا

حمادة أنور يكشف آخر تطورات حالة مصطفى محمد ويؤكد: نثق فى قدرات لاعبي الزمالك

الجمهور يطارد محمد رمضان.. لهذا السبب

سياسي كويتي: 5 دول عربية في طريقها للتطبيع مع إسرائيل

الأهلي: استقرينا على عودة 4 لاعبين معارين.. تعرف عليهم

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

حدث ليلا.. وزير التعليم يكشف عن مفاجأة سارة.. كورونا يتسلل إلى الصحة العالمية.. قضاة مصر يرد على واقعة الطفل المعتدي على فرد الشرطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور

كورونا منعها من استشارة طبيب.. صدمة لمريضة بعد معاناتها من آلام المعدة