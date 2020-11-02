عامل نظافة بالسكة الحديد يعثر على 10 آلاف جنيه ويُسلمها لصاحبها بنجع حمادي

عثر عامل نظافة بمحطة سكك حديد نجع حمادي، على شنطة بها 10 آلاف جنيه، أثناء عمله بالمحطة، وردها إلى صاحبها.

وقال أحمد عبد الوهاب، و شهرته سعودي القرعاني: أثناء عملى بمحطة سكك حديد نجع حمادي، عثرت على شنطة بها ١٠ آلاف جنيه.

و أضاف القرعانى: لم أتردد لحظة فى البحث عن صاحبها لتسليمها إلى ناظر المحطة، الذي نادي عبر مكبرات الصوت الداخلية بالمحطة بوجود أمانة مالية، و على صاحبها التوجه لمكتب ناظر المحطة، للإدلاء بأوصافها و استلامها.

وأشار القرعاني، إلى أن اثنين قدما إلى مكتب ناظر المحطة، الأول أشار إلى أنه فقد مبلغ مالي، ولكنه لم يكن هو المعثور عليه، و الثاني أدلى بأوصاف المبلغ و هو عبارة عن ١٠ آلاف جنيه، و ٣ تذاكر و شاحن.

وأوضح القرعاني، أنه متزوج وله من الأبناء ٤، علمهم الأمانة، و أن المبلغ الذي عثر عليه هو أمانة لا بد أن ترد لصاحبها.





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