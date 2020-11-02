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حوادث

عامل نظافة بالسكة الحديد يعثر على 10 آلاف جنيه ويُسلمها لصاحبها بنجع حمادي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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يوسف رجب

عثر عامل نظافة بمحطة سكك حديد نجع حمادي، على شنطة بها 10 آلاف جنيه، أثناء عمله بالمحطة، وردها إلى صاحبها.

وقال أحمد عبد الوهاب، و شهرته سعودي القرعاني: أثناء عملى بمحطة سكك حديد نجع حمادي، عثرت على شنطة بها ١٠ آلاف جنيه.

و أضاف القرعانى: لم أتردد لحظة فى البحث عن صاحبها لتسليمها إلى ناظر المحطة، الذي نادي عبر مكبرات الصوت الداخلية بالمحطة بوجود أمانة مالية، و على صاحبها التوجه لمكتب ناظر المحطة، للإدلاء بأوصافها و استلامها.

وأشار القرعاني، إلى أن اثنين قدما إلى مكتب ناظر المحطة، الأول أشار إلى أنه فقد مبلغ مالي، ولكنه لم يكن هو المعثور عليه، و الثاني أدلى بأوصاف المبلغ و هو عبارة عن ١٠ آلاف جنيه، و ٣ تذاكر و شاحن.

وأوضح القرعاني، أنه متزوج وله من الأبناء ٤، علمهم الأمانة، و أن المبلغ الذي عثر عليه هو أمانة لا بد أن ترد لصاحبها.


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