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حوادث

تعامل بالقانون.. وزير الداخلية يكرم أمين شرطة استوقف سيارة طفل المعادي ..صور

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:28 م
وزير الداخلية يكرم
وزير الداخلية يكرم أمين شرطة استوقف سيارة طفل المعادي
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مصطفى الرماح
كّرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة؛ تقديرًا لتعامله الرشيد والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعامل خلال تأديته واجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث، والذي أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة، وفر هاربًا معرضًا حياة الأمين للخطر.

وأكد وزير الداخلية، التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس؛ رغم التحديات والمخاطر التى يتعرضون لها فى المواقف المختلفة والتى قد تصل فى بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصى من بعض المخالفين.

وزير الداخلية يكرم فرد المرور وزير الداخلية يكرم فرد المرور

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