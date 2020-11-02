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أحمد مجدي: 90 مليون مواطن قاموا بالتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:09 م
احمد مجدي
احمد مجدي
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محمد حليم قنديل
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 هي الحدث الأبرز في العالم أجمع في هذا الوقت نظرا للمنافسة القوية والشرسة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية جو بايدن ودونالد ترامب.


وأضاف «مجدي» خلال تغطيته للانتخابات الرئاسية الامريكية 2020، أن غدا سيبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء.


وتابع، أن الاصوات التي قامت بالتصويت المبكر عبر البريد يتجاوز عددهم الـ 90 مليون مواطن وهذا عدد كبير جدا، ولم يحدث بهذه الكثافة علي مر التاريخ الامريكي.


وأوضح أحمد مجدي، أن أعدادا كبيرة جدا من المواطنين الامريكيين اعتمدوا علي عملية التصويت عبر البريد لاسباب كثيرة وأهم تلك الاسباب هو انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعي. 


وأشار إلى أن زيادة أعداد الاصوات في التصويت المبكر سببها ان هناك شريحة من المواطنين الامريكان لم يكونوا يدلون بأصواتهم في الانتخابات من قبل ولكن شاركوا في هذه المرة.

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